Chessarama: Puzzlespielsammlung erscheint im Herbst

Der Entwickler Minimol Games freut sich, in Zusammenarbeit mit SMG Studio bekannt zu geben, dass Chessarama, ihre einzigartige Anthologie origineller, vom Schach inspirierter Puzzlespiele, in diesem Herbst für PC und Xbox erscheinen wird.

Bereitet euch darauf vor, Schach neu zu erleben, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt, mit mehr als sechs Einzelspieler-Variationen des klassischen Brettspiels, die alteingesessene Schachliebhaber dazu zwingen werden, ihr Gehirn neu zu verdrahten, während neue Spieler lernen, wie ein Schachmeister zu denken!

Chessarama ist ein Sammelsurium von schachinspirierten Einzelspieler-Spielen, die Schachfiguren und deren bewährte Züge verwenden und deren Ziele und Themen neu interpretieren. Wählt ein Spiel aus, lernt schnell die Regeln und spielt die Kampagne durch, schaltet Sammlerstücke frei und tretet in den Bestenlisten gegeneinander an.

Jedes Spiel hat sein eigenes Thema, seine eigenen Regeln und originelle, handgefertigte Levels, die ihr spielen könnt.

In Drachentöter müssen die Spieler einen Bauern bis zum Ende des Spielbretts ziehen, wo er einen mächtigen Drachen erschlagen kann. Der Drache greift jedoch nach jedem Zug das Brett an und vernichtet alle ungeschützten Figuren.

In dem im feudalen Japan angesiedelten Spiel Lady Ronin muss die Schachkönigin jede Figur auf dem Brett ausschalten, um in die Nähe des Shoguns zu gelangen und ihn zu ermorden.

Un in Soccer Chess müsst ihr eure Figuren so aufstellen, dass sie den Ball ins Tor schießen. Probiert all diese und weitere originelle, vom Schach inspirierte Puzzlespiele in Chessarama aus!

Features

Spielt alle originalen und exklusiven schachinspirierten Spiele, die in Chessarama verfügbar sind

Lernt und übt viele Schachfertigkeiten: strategisches Denken, Taktik, Visualisierung, Gittergeometrie und vieles mehr

Einzigartiger Kunststil mit wunderschönen Dioramen

Hoher Wiederspielwert mit Online-Ranglisten

Lernt Schachbewegungen, Taktik und Strategien durch ein modernes Videospielerlebnis

Enthält auch normales-Schach für Oldschool-Puristen

Chessarama ist eine Partnerschaft mit Chess.com eingegangen, um offizieller Sponsor des weltbesten Online-Schachturniers, der Champions Chess Tour, für den Rest der Saison 2023 zu sein.