Chessarama: Release-Termin zur Puzzlesammlung steht fest

Entwickler Minimol Games freut sich, in Zusammenarbeit mit SMG Studio bekannt zu geben, dass Chessarama, ihre einzigartige Anthologie von Schach inspirierter Puzzlespiele, am 5. Dezember für PC und Xbox erscheinen wird.

Bereitet euch darauf vor, Schach neu zu erleben, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt, mit acht Einzelspieler-Variationen des klassischen Brettspiels, die erfahrene Schachliebhaber dazu zwingen werden, ihr Gehirn neu zu verdrahten, während neue Spieler lernen, wie ein Schachmeister zu denken.

Chessarama ist ein Sammelsurium von schachinspirierten Einzelspieler-Spielen, die Schachfiguren und deren bewährte Züge verwenden und deren Ziele und Themen neu interpretieren. Wählt ein Spiel aus, lernt schnell die Regeln und spielt die Kampagne durch, schaltet Sammlerstücke frei und tretet in den Bestenlisten gegeneinander an. Unendlicher Spielspaß erwartet euch. Willkommen bei Chessarama!

Jedes Spiel hat sein eigenes Thema, seine eigenen Regeln und originelle, handgefertigte Levels, die ihr spielen könnt! In Drachentöter müssen die Spieler einen Bauern bis zum Ende des Spielbretts ziehen, wo er einen mächtigen Drachen erschlagen kann. Der Drache greift jedoch nach jedem Zug das Brett an und vernichtet alle ungeschützten Figuren. In dem im feudalen Japan angesiedelten Spiel Lady Ronin muss die Schachkönigin jede Figur auf dem Brett ausschalten, um in die Nähe des Shoguns zu gelangen und ihn zu ermorden. Und in Soccer Chess müsst ihr eure Figuren so aufstellen, dass sie den Ball ins Tor schießen. Probiert all diese und weitere originelle, vom Schach inspirierte Puzzlespiele in Chessarama aus!

„Chessarama ist der wahrgewordene Traum eines jeden Schachspielers, denn es bietet kreative Herausforderungen, die die eigenen Schachfähigkeiten auf die Probe stellen“, so Raphael Dias, CEO und Game Director bei Minimol Games. „Dabei setzt Chessarama keinerlei Schachkenntnisse voraus, denn jede Variante führt den Spieler sanft an das Spiel heran, indem sie eine leichte Herausforderung bietet, bevor der Schwierigkeitsgrad schrittweise erhöht wird. Gelegenheitsspieler werden Spaß daran haben, sich einfach bis zum Ende durchzupuzzeln, während engagiertere Fanatiker ihre Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen können, indem sie versuchen, in den Bestenlisten zu konkurrieren, um eine Stufe in der geringsten Anzahl von Zügen zu lösen.“

„Schach mag ein zeitloses Spiel sein, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auf frische und interessante Weise neu gemischt und erweitert werden kann“, sagt Ashley Ringrose, Studio Head bei SMG Studio. „Chessarama bringt Sie geschickt dazu, Ihr Gehirn neu zu verdrahten, indem es alles, was Sie darüber wissen, wie sich Schachfiguren bewegen, auf ein völlig neues Regelwerk mit einer Vielzahl von Herausforderungen anwendet. Ihr Vorwissen über Schach mag Ihnen helfen, aber es wird Sie nicht retten. Chessarama sorgt dafür, dass Sie alles, was Sie über Schach zu wissen glaubten, neu lernen müssen!“

Features

Spielt 8 exklusive, vom Schach inspirierte Spiele, die in Chessarama verfügbar sind;

Puzzle-Kampagnen mit mehr als 100 Levels und mehr als 100 einzigartigen Herausforderungen;

24 exklusive Schachfiguren zum Freischalten und Sammeln;

Einzigartiger Kunststil, mit wunderschönen Dioramen;

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen;

Tretet in den Bestenlisten gegeneinander an;

Lernt Schachbewegungen, Taktiken und Strategien durch ein modernes Videospielerlebnis;

Enthält auch „Classic Chess“, damit ihr eure Kenntnisse in die Praxis umsetzen könnt!