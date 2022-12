Crash Bandicoot: Versteckter Hinweis zur möglichen TGA-Enthüllung

Es scheint kein großes Geheimnis mehr zu sein, dass auch Crash Bandicoot auf der diesjährigen Game Awards 2022 Show vertreten sein wird. Dennoch ist nichts sicher.

So haben die offiziellen Accounts weiterhin Spaß daran versteckte Hinweise im Netz zu verbreiten, so auch der Crash Bandicoot-Account: „So… what’s everyone doing tomorrow?“

Bereits am 6. Juni 2022 haben wir darüber berichtet, dass ein Crash Bandicoot Multiplayer-Spiel in Arbeit sein könnte. Zum Crash Wumpa League Brawler gab es erste Details in einem Leak.