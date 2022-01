Crusader Kings III: Angeblicher Release-Termin im Februar nur Platzhalter

Letztes Jahr im August kündigte Paradox Interactive in Partnerschaft mit Lab42 eine Portierung des Echtzeit-Strategie-Rollenspiels Crusader Kings III für Xbox Series X|S (inklusive Xbox Game Pass) und PlayStation 5 an.

Die damalige Ankündigung inklusive Trailer und Screenshots könnt ihr euch hier noch einmal anschauen.

Die Veröffentlichung von Crusader Kings III soll einem neuen Datum in der Datenbank von PlayStation am 8. Februar 2022 stattfinden.

Doch das Datum für den Release auf Xbox und PlayStation hat sich lediglich als Platzhalter entpuppt.

🟩 Update : Just Place-Holder

🟨 This is not the release date of the game

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 10, 2022