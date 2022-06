Cuphead: Frostiges Gameplay aus dem The Delicious Last Course DLC

Autor:, in / Cuphead

Eiskalte Spielszenen aus dem DLC „The Delicious Last Course“ sind im neuen Gameplay-Trailer von Cuphead zu sehen.

Wie von den Entwicklern versprochen, gab es beim gestrigen Summer Game Fest neue Spielszenen aus „The Delicious Last Course“ zu sehen, dem kommenden DLC zu Cuphead.

Im Trailer wird zunächst der Kampf in einer eisigen Arena gezeigt, ehe es in weiteren frostigen Spielbereichen gegen eiskalte Gegner zur Sache geht.

The Delicious Last Course für Cuphead wird ab dem 30. Juni für Xbox, PlayStation, Switch und PC erscheinen.