Cuphead: The Delicious Last Course DLC über 2 Millionen Mal verkauft

Zwei Millionen verkaufte Einheiten vom The Delicious Last Course DLC für Cuphead wurden jetzt erreicht.

Bei dieser Nachricht dürfen gerne die Tassen gehoben werden. Studio MDHR darf sich über doppeltes Platin freuen. Der DLC The Delicious Last Course hat sich über für Cuphead alle Plattformen hinweg insgesamt mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

Sowohl Cuphead als auch Mugman und Ms. Chalice danken den Spielern, die sie auf ihren Abenteuern begleitet haben und für ihre anhaltende Unterstützung.

Im Microsoft Store kostet The Delicious Last Course 7,99 Euro.