Cyberpunk 2077: Arbeiten am Multiplayer Modus könnte eingestellt werden

CD Projekt RED überdenkt den Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077.

CEO Adam Kiciński sagte in einem Video zum Strategie-Update des Unternehmens, das man zuvor habe durchblicken lassen, dass man an einem AAA Cyberpunk Multiplayerspiel arbeiten würde, das Ganze aber jetzt überdenke.

Unklar ist dabei aber, ob dabei auch der Multiplayer Modus für Cyberpunk 2077 eingestellt wird.

Grundsätzlich will man Online-Komponenten in seine Spiele einbauen. Der Fokus liege bei der Entwicklung aber zunächst auf dem Einzelspieler. Erst später sollen sie entsprechend erweitert werden.

„Was das Thema Online angeht, so ändern wir unseren Ansatz, also wollen wir Online in unseren zukünftigen Spielen haben, definitiv, aber Schritt für Schritt. Wir arbeiten also an bestimmten Funktionen, die unsere Einzelspieler-[Spiele] verbessern, aber wir arbeiten nicht daran, das nächste Spiel [als] ein großes Online-Erlebnis zu veröffentlichen. Wir werden also unsere Einzelspieler-Spiele mit Online-Erfahrungen erweitern.“

„Eigentlich haben wir schon vor über zwei Jahren angefangen, an Online-Komponenten zu arbeiten und wir machen einfach weiter. Die einzige Änderung ist, dass wir weiterhin daran arbeiten, nicht als Hauptproduktionslinie, sondern als unterstützende Produktionslinie zusammen mit unseren Einzelspieler-Produktionen, aber wir glauben, dass unsere Ideen, sobald sie enthüllt werden, sehr aufregend für die Spieler sein werden, als eine zusätzliche Erfahrung in unserer Welt, die zu unseren Einzelspieler-Spielen passt.“