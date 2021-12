Cyberpunk 2077: CD Projekt RED zahlt Klägern 1,85 Millionen US-Dollar

Autor:, in / Cyberpunk 2077

CD Projekt RED hat sich mit einer Gruppe von Investoren, die das Unternehmen wegen des katastrophalen Starts von Cyberpunk 2077 verklagt hatten, auf einen Vergleich geeinigt.

In einer Erklärung heißt es, dass die Verhandlungen am vergangenen Mittwoch abgeschlossen wurden und CD Projekt RED nur 1,85 Millionen US-Dollar an die Kläger auszahlen wird.

„Gemäß dem Term Sheet verzichten die Mitglieder der Gruppe (einschließlich der Kläger) auf alle Ansprüche gegen das Unternehmen und die Mitglieder des Vorstands“, heißt es in der Erklärung. „Im Gegenzug wird eine Entschädigung in Höhe von 1.850.000 USD durch das Unternehmen und seinen Versicherer an die Kläger ausgezahlt.“ „Wie im Term Sheet ausdrücklich festgehalten, bedeutet die Unterzeichnung des Term Sheets kein Eingeständnis jeglicher Verantwortung seitens des Unternehmens oder eines der anderen Beklagten, die in diesem Fall genannt werden.“

CD Projekt RED hatte allein im Veröffentlichungsmonat von Cyberpunk 2077 über 563 Millionen US-Dollar mit dem Spiel umgesetzt und gerade einmal 2,2 Millionen US-Dollar für die Help Me Refund-Kampagne ausgegeben, mit der Spielern, die keinen Anspruch auf eine Rückerstattung vom ursprünglichen Verkäufer hatten, eine Vergütung gewährt wurde.

Einige CD Projekt RED-Aktionäre reichten in den USA Sammelklagen ein, in denen sie das Unternehmen beschuldigten, Investoren über die Qualität von Cyberpunk 2077 getäuscht und ihnen dadurch Schaden zugefügt habe.

Im Mai bestätigte CD Projekt RED, dass vier in den USA eingereichte Sammelklagen konsolidiert wurden und ein Hauptkläger im Vorfeld eines möglichen gemeinsamen Gerichtsverfahrens ernannt wurde. Diese Verfahren wurden nun aufgrund des Vergleichs ausgesetzt.

Der Wirtschaftsanalyst Mike Futter untersuchte den Finanzbericht und stellte fest, dass CD Projekt RED rund 51 Millionen US-Dollar als „Rückstellungen für Rückgaben und erwartete Anpassungen von Lizenzberichten im Zusammenhang mit den Verkäufen von Cyberpunk 2077 in seinem Veröffentlichungsfenster, im vierten Quartal 2020,“ auswies.

Futter vermutet, dass sich dies auf die gesamten Rückerstattungen aus allen Quellen bezieht, sowie auf die geschätzten Rückerstattungen im Jahr 2021, die nicht rechtzeitig für den Bericht 2020 abgeschlossen wurden.

„Diese Formulierung ist verdammt verwirrend (und wahrscheinlich absichtlich so)“, twitterte Futter.