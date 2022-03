Dead by Daylight: Neue Killerin klettert heute aus dem Brunnen

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das neueste Kapitel von Dead by Daylight, Sadako Rising, ab sofort erhältlich ist. Das neue Kapitel wurde von Koji Suzukis Roman Ringu und dessen Originalverfilmung inspiriert und bringt sowohl einen neuen Killer, den Onryō, und den neuen Überlebenden Yoichi Asakawa ins Spiel. Außerdem ergänzen neue Gameplay-Mechaniken das Spiel.

Flut der Angst: Mit großer Wut kommt große Macht

Das Gameplay vom Onryō wird eine neue Herangehensweise an das Killer-Gameplay bieten und zwingt die Überlebenden dazu, die Art und Weise, wie sie der Killerin entkommen, neu zu überdenken. Sadako beginnt jede Prüfung unauffindbar und unsichtbar. Wenn sie sich in der Nähe eines Überlebenden befindet, wird ihre Anwesenheit kurz sichtbar.

Um anzugreifen, kann sich der Onryō nach Belieben manifestieren oder eine materielle Form annehmen, indem sie auf einen der vielen Fernseher auf der Karte projiziert. Wenn sich der Onryō zu einem Fernseher teleportiert, steigt der Effekt verdammt von allen Überlebenden in der Nähe an. Wenn Überlebende eine volle Verdammt-Anzeige erreichen, können sie sofort getötet werden, wenn sie zu Boden gehen.

„Neue Killer, die sich dem Nebel anschließen, müssen Spaß machen, und es muss Spaß machen, gegen sie zu spielen. In diesem Sinne denke ich, dass wir mit Sadako Rising wirklich über das Ziel hinausgeschossen sind. Ob man nun als Sadako oder als Yoichi spielt, die Fans müssen sich vor neuen Taktiken und Techniken in Acht nehmen, die die Art und Weise, wie sie angreifen oder entkommen, verändern werden“, erklärt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight.

„Endlich ist der Tag gekommen, an dem wir Sadako in den Nebel schicken! Sie ist eine tragische Horrorkönigin und Yoichi ist jetzt erwachsen und ein Überlebender. Das Team von Dead by Daylight hat großartige Arbeit geleistet, um Yoichis Geschichte fortzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit der Entstehung dazu gedacht war, um uns genau an diesen Punkt zu bringen. Das Setting über die sieben Tagen, Sadakos kultiger Fernseher und die Integration von VHS passen auf eine Weise zusammen, wie es nur Dead by Daylight schaffen konnte. Diese Zusammenarbeit ist zweifellos auch ein neuer Anfang für die Ringu/Sadako-Serie. Ich bin sicher, dass die ganze Welt beim Anblick des neu angekündigten sehr seltenen Outfits für den Onryō erzittern wird. Dennoch hoffe ich, dass die Fans alle überleben werden. Mein tiefster Dank geht an das gesamte Dead by Daylight-Team für diese Zusammenarbeit“, erklärt Reiko Imayasu, Produzentin von Kadokawa Corporations.