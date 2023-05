Autor:, in / Dead by Daylight

Behaviour Interactive feiert den 7. Jahrestag ihres Horror-Spiels Dead by Daylight und kündigt anlässlich des Jubiläums einige Überraschungen an. Darunter befinden sich Details zum nächsten Original-Kapitel, End Transmission, kommenden Lizenz-Killern sowie eine Reihe anderer Projekte, die die Welt von Dead by Daylight erweitern.

Der Startschuss für das nächste Jahr

Pünktlich zum 7. Jahrestag von Dead by Daylight teilt das Team ihre kommenden Pläne mit, darunter Verbesserungen bestehender Gameplay-Mechaniken und neue Erweiterungen.

Im kommenden Jahr werden vier neue Kapitel sowie zwei zusätzliche Kapitel erscheinen, die nur Überlebende in den Nebel bringen. Außerdem kündigt Behaviour Interactive neue Kosmetik-Kollektionen zu Ehren der Musiklegenden Iron Maiden und Slipknot sowie eine Partnerschaft mit dem Videospiel-Urgestein Ikumi Nakamura an. Zu guter Letzt werden der ikonische Schauspieler Nicolas Cage und zwei lizenzierte Killer das Reich der Entität betreten.

Kapitel 28: End Transmission

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight, End Transmission, ist ein Original-Kapitel und bringt Sci-Fi-Horror in das Horrorspiel. Mit der neuen Karte Toba Landing, die auf einem mysteriösen und furchterregenden Planeten angesiedelt ist, führt das Kapitel Spieler in ein einzigartiges Biom mit bedrohlicher Flora und einer Atmosphäre, die mit nichts auf der Erde vergleichbar ist.

Der neueste Killer, die Singularität, ist eine monströse Verschmelzung von umstrukturierter organischer Materie und Maschinenteilen, die versucht, die perfekte Lebensform zu werden. Die Hoffnung ruht auf dem neuen Überlebenden Gabriel Soma, einem talentierten Techniker, dessen Entschlossenheit ihm half, einst der Singularität zu entkommen.

„Wir freuen uns mit End Transmission die Angst vor dem Unbekannten in neue Höhen zu treiben“, erklärt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight. „Mit dem neuen Kapitel erweitern wir die Grenzen der Reichweite der Entität und erforschen dunkle Themen der fortgeschrittenen Technologie und ich denke, dass dies eine sehr beängstigende Erfahrung für alle Fans sein wird.“

End Transmission wird am 13. Juni 2023 auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch veröffentlicht.

Ein Schauspieler tritt in den Nebel

Das Team von Dead by Daylight geht mit der nächsten Erweiterung in eine neue Richtung und kündigt die Ankunft einer Hollywood-Legende an: Nicolas Cage. In seiner bisher tödlichsten Rolle wird der preisgekrönte Schauspieler im Nebel als er selbst auftreten und zu einem weiteren Überlebenden werden, der im Reich der Entität um sein Leben kämpfen muss. Weitere Informationen gibt es ab dem 5. Juli.

Fashion forward

Anlässlich des Jubiläums wird die Ingame-Kollektion von Dead by Daylight erweitert. Das Team freut sich, die Metal-Legenden Iron Maiden und Slipknot mit eigenen Kollektionen zu ehren. Die Iron Maiden-Kollektion ist von Eddie, der Repräsentationsfigur der Band, und seinen zahlreichen Auftritten auf den Album-Artworks der Gruppe inspiriert, während die Slipknot-Kollektion neun ikonische Masken enthält, die den Mitgliedern von Slipknot Tribut zollen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt geteilt.

Die kommende Kunst aus dem Nebel-Kollektion stellt die talentierte Community von Dead by Daylight in den Mittelpunkt und stellt vier Künstler aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Polen und Spanien in den Vordergrund, die die Outfits für zwei Killer und zwei Überlebende entwerfen. Die fünfte Künstlerin ist die aus Japan stammende Kreativdirektorin Ikumi Nakamura, die die Kosmetik für Oni, die Legion und Yui Kimura entworfen hat. Die Kunst aus dem Nebel-Kollektion wird später im Sommer erhältlich sein.

Eine weitere wichtige Ergänzung des Shop-Angebots im nächsten Jahr wird der Anhänger Naughty Bear sein. Naughty Bear ist der geliebte tödliche Plüschbär, der sich im gleichnamigen Spiel auf einen wilden Amoklauf begibt, und wird seinen Weg ins Spiel in Form eines Outfits für den Fallensteller finden und ein einzigartiges Mori mit sich bringen.

Weitere Pläne für das kommende Jahr

Behaviour Interactive kündigt an, dass ein neues interaktives Singleplayer-Story-Game von Supermassive Games, dem Studio hinter Until Dawn, The Dark Pictures Anthology und The Quarry, in Entwicklung ist. Das Spiel wird Spieler ein intensives erzählerisches Erlebnis im Dead by Daylight-Universum bieten, bei dem es um Leben und Tod geht. Weitere Informationen zu diesem Projekt werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

Seit dem Beitritt zur Behaviour Interactive-Familie hat das Team von Midwinter Entertainment an einem neuen Spiel gearbeitet, das ebenfalls im Dead by Daylight-Universum angesiedelt ist. Dieses Multiplayer-PVE-Spiel wird sich mit Themen wie Habgier befassen, wobei Teams von bis zu vier Spieler eine seltsame neue Ecke des Reichs der Entität erobern können.

Im vergangenen März gab Behaviour Interactive seine Zusammenarbeit mit Atomic Monster und Blumhouse bekannt, um eine Verfilmung von Dead by Daylight zu entwickeln. Das Einstellungsverfahren für den Regisseur und den Drehbuchautor des Films ist derzeit im Gange. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Und schließlich wird die Ausgabe 1 des Comics Dead by Daylight, der in Zusammenarbeit mit Titan Comics veröffentlicht wird, ab Anfang Juni im Handel und in digitaler Form erhältlich sein.