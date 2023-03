Dead Island 2: Erweitertes Gameplay mit Jägerin Dani feiert jetzt Premiere

Autor:, in / Dead Island 2

Schaut euch erweiterte Spielszenen mit Jägerin Dani im Extended Gameplay-Trailer zu Dead Island 2 an.

Was in Dead Island 2 heute so auf den Straßen von Los Angeles los ist, das zeigt frisches Gameplay aus dem Zombie-Spiel.

In wenigen Minuten wird es erweiterte Spielszenen geben, die Jägerin Dani durch die Straßen von Beverly Hills und Bel-Air begleiten, während sie neue Waffen testet und mächtige Fähigkeiten wie Bodenschläge vorführt.