Dead Island 2: Zerbrechliche Nahkampfwaffen verteidigt

In einem Interview mit VG247 sprach Adam Duckett über das neue Dead Island 2, das im Februar 2023 erscheinen soll. Dabei gab er bekannt, dass die Nahkampfwaffen im Spiel zerbrechen können.

Adam verglich es damit, dass man in der Realität bei Fernkampfwaffen Munition bräuchte und deshalb sollten Nahkampfwaffen seiner Meinung nach degradiert werden. Durch das Zerbrechen von Waffen sind Spieler auch gezwungen, alle Kampfgeräte auszuprobieren. Somit hätten Spiele mit zerbrechlichen Waffen auch ihre Vorteile und so verteidigte er gleich diese Entscheidung der Entwickler für Dead Island 2.

„Ich denke, Waffenhaltbarkeit passt zu unserem Ton“, sagte Art Director Adam Olson. „Es ist ein Spiel, das immer weitergeht, ein Spiel, das übertrieben ist – aber wir wollen in der Realität bleiben. Mit einem Fuß in der Realität zu stehen – und Waffen zu haben, die brechen – hilft uns, andere Teile des Spiels in diese Over-the-Top-Mentalität zu treiben.“