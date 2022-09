The Finals: Zerstörungswütiger Shooter im beeindruckenden Video

Autor:, in / The Finals

Der Pre-Alpha Gameplay-Trailer zu The Finals gibt erstmals Einblicke in die umfangreichen Zerstörungsmöglichkeiten des kommenden Multiplayer-Shooter.

Der von den Embark Studios entwickelte Multiplayer-Shooter The Finals sorgt aktuell mit seinem neu veröffentlichten Pre-Alpha Gameplay-Trailer für Aufsehen. Besonders die ausgefeilte Zerstörungsphysik, die über den Server berechnet wird und somit für alle Spieler synchron vonstattengeht, weiß zu begeistern.

In The Finals treten vier Teams bestehend aus jeweils drei Spielern auf einem voll zerstörbaren Schlachtfeld gegeneinander an. Das Ziel: Geld, welches durch Turniere, Preisgelder, Sponsoren und gesicherte Geldboxen verdient werden kann.

Wie im Trailer zur bereits auf Steam gestarteten Closed Alpha zu sehen ist, dürfen Spieler auf ein reichhaltiges Waffenarsenal zurückgreifen, das von schweren Maschinengewehren über Sturmgewehre bis hin zu Nahkampf-Schwertern reicht. Auch Gadgets wie Greifhaken oder eine Bauschaum-Kanone sowie Spezialfähigkeiten sind vorhanden.

The Finals befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung. Ein offizieller Termin oder Zeitraum für die Veröffentlichung des Shooters liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.