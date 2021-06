Death’s Door: Gameplay-Trailer zeigt schnelle Kämpfe

Noch bevor Devolver Digital seinen Stream am 12. Juni um 22:30 Uhr startet, wurde ein neuer Trailer mit Gameplay zu Death’s Door veröffentlicht.

In dem von Acid Nerve entwickelten Fantasy-Action-Adventure seid ihr, als Krähe unterwegs um die Seelen von verstorbenen einzusammeln.

Produzent und Designer David Fenn merkt an, dass „Fehler bestraft und Geschick belohnt wird“, in Kämpfen müsst ihr also schnell sein. „Die Welt ist vollständig erforschbar und vollständig handgefertigt. Alle Charaktere und Feinde, denen ihr begegnet, haben einprägsame und verdrehte Designs.“