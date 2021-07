Death’s Door: Über 100.000 Spieler in der ersten Woche

Entwickler Acid Nerve gibt bekannt, dass das düstere Action-Adventure Death’s Door seit seiner Veröffentlichung am 20. Juli 2021 bereits über 100.000 Spieler in seinen Bann gezogen hat.

Das Xbox-exklusive und Xbox Series X/S optimierte Spiel dreht sich um eine kleine Krähe, die eine gestohlene Seele zurückholen muss und dem Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich folgen soll.

Over 100,000 players have stepped through Death’s Door in the first week!

Thank you so much for the support and love for our little crow. pic.twitter.com/6Pi6Py5ZUN

