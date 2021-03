Deutsche Charts: Call Of Duty: Black Ops Cold War an der Xbox-Spitze

Feuerwehr-Simulation rückt in PC-Charts aus und Call Of Duty: Black Ops Cold War bleibt an der Xbox-Spitze.

Spiel nicht mit dem Feuer, heißt es bekanntlich – doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Im Falle von Notruf 112: Die Feuerwehr Simulation 2 kann es gar nicht heiß genug werden, denn selbst Großbrände sind hier binnen kürzester Zeit gelöscht. In den offiziellen deutschen PC-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, rückt das in Kooperation mit der Berufsfeuerwehr Mülheim entstandene Game an erster Stelle aus. Die Sims 4 (zwei) und der Landwirtschafts-Simulator 19 (drei) machen respektvoll Platz.

Feurig geht’s auch im Nintendo Switch-Ranking zu, wo ein unsterblicher Prinz auf spektakuläre Weise der Hölle entflieht. Dank der jüngst veröffentlichten physischen Version landet das Action-RPG Hades an neunter Stelle den höchsten (und zugleich einzigen) New Entry. Ganz oben notieren weiterhin Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sowie Mario Kart 8 Deluxe. In der 3DS-Tabelle haben Animal Crossing: New Leaf und Luigi’s Mansion 2 Selects das Sagen.

Die PS5-Hitliste begrüßt ihren alleinigen Neuzugang, die Deluxe Edition von Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege, auf Position acht. Meistverkaufter Titel ist abermals Demon’s Souls, gefolgt von der Standard- und Ultimate Edition von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales.

Die Xbox Series-Spitze (Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3) bleibt derweil ebenso unverändert wie das Xbox One-Führungsduo (GTA V und Call Of Duty: Black Ops Cold War). PS4-Gold bzw. -Silber heimsen GTA V und Cyberpunk 2077 ein.