Deutsche Charts: Hades herrscht über PS5-Charts, nur Platz 3 auf Xbox

Eigentlich gebietet Hades seit Urzeiten über die griechische Unterwelt. Doch in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erlebt der Totengott nun einen echten Höhenflug: Das nach ihm benannte, mit über 50 Game Of The Year-Awards geehrte Roguelike-RPG erobert ein Jahr nach seinem PC- und Switch-Start die Spitze der PS5-Auswertung.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich springt für den Action-Titel, der Hades-Sohn Zagreus bei seinem Weg aus der Hölle begleitet, die Xbox Series-Bronzemedaille sowie Rang sechs im PS4-Ranking heraus.

Der dreifache Vorwochenwochensieger F1 2021 nimmt etwas Fuß vom Gas und reiht sich hinter GTA V auf dem PS4-Silberplatz bzw. hinter Hades und Demon’s Souls an dritter Stelle der PS5-Tabelle ein.

Einzig in den Xbox Series-Charts hat die Rennsimulation weiterhin freie Fahrt. Meistverkaufte Xbox One-, PC- und Nintendo Switch-Produktionen bleiben GTA V, Die Sims 4 sowie Mario Kart 8 Deluxe. Auf 3DS übernimmt Animal Crossing: New Leaf die Krone von The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D (jetzt auf vier).