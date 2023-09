Deutsche Charts: Mortal Kombat 1 und The Crew Motorfest besteigen

Autor:, in / Deutsche Charts

Das Charts-Podium hat neue Kandidaten. Mit dabei Mortal Kombat 1 und The Crew Motorfest.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, tritt diese Woche The Crew Motorfest gegen Mortal Kombat 1 an. Doch obwohl die auf der idyllischen Inselwelt von Hawaii angesiedelte Rennsimulation das Gaspedal voll durchdrückt, muss sie den heiß erwarteten Prügler-Reboot links vorbeilassen.

Mithilfe von Stars wie Jean-Claude van Damme und Megan Fox erobert das Kampfspiel aus dem Stand die PS5-Spitze sowie – hinter Starfield – Rang zwei der Xbox Series-Hitliste. The Crew Motorfest parkt auf den Positionen zwei (PS5) bzw. drei (Xbox Series, PS4) ein.

Dauerbrenner GTA V gibt das PS5-Zepter zwar vorerst ab, schnellt dafür aber auf den PS4-Thron zurück. Im Xbox One-Ranking bleibt Hogwarts Legacy am gefragtesten, während PC-Fans weiterhin den Landwirtschafts-Simulator 22 bevorzugen. Stärkste Switch-Neuveröffentlichung ist die remasterte Version der RPG-Klassiker Baten Kaitos I & II, die Platz fünf erreicht. Vorwochensieger Fae Farm rutscht an die zweite Stelle und wird von Mario Kart 8 Deluxe überholt.