Diablo 2: Resurrected: Alte Speicherstände können am PC genutzt werden

PC-Spieler von Diablo 2 können ihren alten Speicherstand auch für das Remaster Diablo 2: Resurrected nutzen.

Auf die Frage zur Nutzung von Speicherständen sagte Game Producer Matthew Cederquist:

„Ja! Behaltet eure alten Speicherstände. Damals, als wir an [dem Remaster] gearbeitet haben, haben wir uns gefragt, ob die alten Speicherstände funktionieren würden, also haben wir sie irgendwie reingeschoben, und es hat funktioniert! Also ja, eure lokalen Singleplayer-Speicherstände werden übertragen.“