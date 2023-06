Diablo IV: Edelsteine sollen weniger Platz einnehmen

Für ein Spiel, in dem Gegner jede Menge Beute fallenlassen, ist das Inventar von Diablo IV doch ziemlich dürftig ausgefallen.

Spieler bemerken das spätestens dann, wenn sie Edelsteine aufsammeln. So gibt es sie nicht nur in verschiedenen Formen, sondern auch Qualitätsstufen. Da ist die Hosentasche eures Druiden oder Jägers schnell mit den Klunkern vollgestopft.

Game Director Joe Shely gab beim letzten Campfire Chat selbst zu, dass die vielen Farben und Qualitäten der Edelsteine viel Platz wegnehmen kann.

Doch das wird sich ändern.

So könnten die Edelsteine zu den anderen Materialien und Währungen wandern und dort aufbewahrt werden. Die Funktionsweise zur Nutzung der Steine bliebe gleich, so Shely.

Shely sagte: „Die Idee ist, die Art und Weise, wie man Edelsteine erwirbt, zu ändern, sodass sie in einem Regal in der Material- oder Währungs-Registerkarte aufbewahrt werden und nicht mehr im Inventar. Das würde so funktionieren, dass man seine Edelsteine auf die gleiche Weise herstellt wie heute und nur eine bestimmte Menge des Materials verwendet.“