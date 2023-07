Diablo IV: Es ist okay was anderes zu zocken sagt Blizzard

Bei einem Spiel wie Diablo IV kann einen die Sucht in mehrfacher Hinsicht packen. Manche wollen schnell die Kampagne durchnudeln und sich bis auf „Qual“, der vierten Weltstufe durchkämpfen, um legendären Loot und die beste Ausrüstung zu grinden. Manche wollen auch einfach nur die Karte aufdecken, jeden Dungeon erkunden und im allerletzten Winkel die Lilith-Statuen freischalten.

Doch es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mal nicht Diablo IV spielt, sondern etwas anders. Das sagte Blizzards Associate Game Director Joe Piepiora im jüngsten Developer-Update.

Piepiora sagte: „Wenn man alle Ziele erreicht und die Dinge getan hat, die man für wirklich wichtig hält, und eine Pause einlegen will, um eine Weile etwas anderes zu spielen, ist das in Ordnung. Das machen wir auch so. Wenn eine Saison beginnt und es neue Dinge gibt, die man ausprobieren kann, ist das ein guter Zeitpunkt, um zurückzukommen, vor allem, wenn man vorher eine gute Zeit als Spieler hatte. Das ist genau der Zeitpunkt, an dem man zurückkommen und Diablo 4 neu ausprobieren sollte.“

In Diablo IV startet die Season of the Malignant am 20. Juli.