Disney Dreamlight Valley: Spieler bekommen Traumsplitter geschenkt

Alle Spieler von Disney Dreamlight Valley erhalten in diesen Stunden Post von den Entwicklern im Spiel. Darin befinden sich 25 Traumsplitter.

Wie es in der Nachricht dazu heißt, werden die Traumsplitter für eine Quest benötigt und man hat festgestellt, dass Spieler wegen eines Ausgleichsproblems Schwierigkeiten haben könnten, die benötigten Splitter zusammenzubekommen.

Daher wurden zusätzliche Splitter auf dem Postweg an die Spieler versendet.

Abholen könnt ihr euch die Traumsplitter über euren Briefkasten. Dieser steht rechts neben eurem Haus, dass ihr am Anfang des Spiels erhaltet. Dort könnt ihr die Splitter einfordern und am besten in der Lagertruhe im Haus aufbewahren.

Disney Dreamlight Valley ist seit dieser Woche auf Xbox spielbar und auch im Xbox Game Pass enthalten.