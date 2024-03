Dragon’s Dogma 2: Berufungen sind interessanter und fesselnder

Spieler von Dragon’s Dogma 2 werden sich gegenüber dem Vorgänger auf Änderungen bei den Berufungen einstellen müssen.

Game Director Hideaki Itsuno erzählte Automaton Media, dass die Berufungen, die den Spielstil unterstützen, gegenüber dem Vorgänger eingeschränkter sind. Ziel war es, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu erreichen, weshalb man die Berufungen unterteilt, sie dafür aber so stark wie möglich gemacht habe.

Itsuno erklärt: „Je vielseitiger eine Berufung in einem Actionspiel ist, desto weniger mächtig kann sie sein. Wenn eine Berufung alles kann, wäre sie die einzige Wahl und würde das Gleichgewicht des gesamten Spiels gefährden.“

„Um jede Fähigkeit hervorzuheben, haben wir die Auswahl an Aktionen für jede Berufung eingegrenzt und sie verstärkt. Dadurch wird jede Berufung interessanter und emotional fesselnder in der Anwendung. Um dies zu erreichen, haben wir die Berufungen in Nahkampf-, Fernkampf- und Unterstützungstypen eingeteilt und sie in ihren jeweiligen Spezialgebieten so stark wie möglich gemacht, so dass sie verschiedene Arten von Spielerfahrungen bieten können.“