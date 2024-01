Dragon’s Dogma 2: Director wollte Fortsetzung schon vor Jahren

Seit mehr als einem Jahrzehnt warten Fans von Dragon’s Dogma auf einen Nachfolger.

Nachdem viele bereits die Hoffnung aufgegeben hatten, verkündete Capcom im Sommer 2022 überraschend die Entwicklung der lang ersehnten Fortsetzung.

Dass das für März 2024 angesetzte Rollenspiel das Entwicklerteam schon sehr lange Zeit beschäftigte und man eigentlich mit einer schnellen Veröffentlichung nach dem ersten Teil geplant hatte, verrät Director Hideaki Itsuno in einem Interview in Ausgabe 35 des Play Magazins.

So habe man damals viele mehrtägige Sitzungen abgehalten, in denen das Team Ideen für Dinge entwickelte, die in der Fortsetzung passieren könnten. Besonders zu später Stunde habe man die besten Einfälle gehabt und wilde Ideen sich angehäuft.

Laut Itsuno war man wirklich bemüht, eine Fortsetzung zeitnah zu Dragon’s Dogma realisieren zu können. Im Angesicht des letzten Endes sehr langen Wartezeit bedankt sich der Director für die Unterstützung und die Geduld der Fans:

„Ich bin so dankbar, dass so viele Fans die Qualität des Spiels schätzen und es so viele Jahre lang unterstützen. Die Unterstützung der Fans für das Spiel – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Capcom – hat definitiv dazu beigetragen, das Projekt zu verwirklichen.“

Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.