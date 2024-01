Starfield: Steam Awards Preis für das innovativste Gameplay

Autor:, in / Starfield

Starfield hat einen weiteren dicken Preis gewonnen. Diesmal hat das Spiel von Bethesda bei den Steam Awards den Preis für das innovativste Gameplay erhalten.

Der begehrte Game of the Year Award geht an Baldur’s Gate 3.

Steam Awards 2023 – Gewinner

Preis für das Spiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

Preis für „Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story“: Baldur’s Gate 3

Preis für innovativstes Gameplay: Starfield

Preis für das beste Spiel auf dem Steam Deck: Hogwarts Legacy

Preis für herausragenden visuellen Stil: Atomic Heart

Preis für das VR-Spiel des Jahres: Labyrinthine

Preis für das „Werk der Liebe“: Red Dead Redemption 2

Preis für „Besser mit Freunden“: Lethal Company

Preis für das beste Spiel, in dem Sie schlecht sind: Sifu

Preis für den besten Soundtrack: The Last of Us Part 1

Preis für „Zurücklehnen und entspannen“: Dave The Diver