EA SPORTS F1 23: Soundtrack mit Chemical Brothers und mehr

Electronic Arts veröffentlicht heute den Soundtrack für EA SPORTS F1 23, ein offizielles Spiel der FIA Formula One World Championship.

Der Soundtrack, der 35 internationale Künstler aus 16 Ländern vereint und von der exklusiven Single „See The Light“ von Swedish House Mafia feat. Fridayy angeführt wird, kombiniert eleganten Stil mit maximalem Drehmoment, um die Herzen der Fahrer im Kampf um einen Platz auf dem Podium höher schlagen zu lassen.

Elektronische Superstars wie Skrillex ft. Noisa, Josh Pan & Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg und Romy & Fred Again.. sowie Künstler wie 100 gecs, Whyte Fang, Rêve und 2hollis liefern die passenden Beats für die Königsklasse des Motorsports.

„F1 23 steht für mehr als nur ein bemerkenswertes Rennerlebnis“, sagt Steve Schnur, President of Music bei Electronic Arts. „Die Musik des Spiels ist so konzipiert, dass sie den einzigartigen globalen Stil und die Energie widerspiegelt und unterstreicht, nach denen sich das Formel-1-Publikum sehnt. Mit einer aufregenden neuen Single von Swedish House Mafia und der enthusiastischen Unterstützung des gesamten Albums durch Spotify, ist es ein Soundtrack, der von der besten Musik des kommenden Jahres angetrieben wird, angeführt von den besten neuen und bahnbrechenden Künstler des Genres und definiert durch EAs kontinuierliches Engagement für kulturelle Führung.“

„Wir freuen uns sehr, den F1 23-Soundtrack mit ‚See The Light‘ anzuführen, dem ersten Song aus unserem nächsten Kapitel. Die Geschichte und das Erbe des Formel-1-Rennsports waren schon immer eine Leidenschaft von uns, daher könnte sich die Verbindung unserer Musik mit dieser Kultur nicht besser anfühlen,“ kommentierte Swedish House Mafia, als sie ihre neue Single im Rahmen einer exklusiven Live-Performance mit Spotify am 27. Mai in London vorstellten.