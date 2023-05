Nach der Enthüllung von EA SPORTS F1 23 in der vergangenen Woche gibt es jetzt mehr Details vor der Veröffentlichung am 16. Juni 2023 für Xbox, PlayStation und PC.

Das erste F1 23-Video, gesprochen von der Sky Sports F1-Moderatorin Natalie Pinkham, findet ihr am Ende der Meldung.

Änderungen bei Fahrverhalten und Fahrphysik

Das Fahrverhalten und die Fahrphysik von F1 23 wurden im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verbessert, was zu einem besseren Handling, einer besseren Traktion bei niedrigen Geschwindigkeiten und einem besseren Fahrverhalten des Fahrzeugs insgesamt führt.

Erfahrene Spieler werden sofort einen Unterschied bemerken, da das Fahrzeugverhalten dank dreier Schlüsselbereiche der Überarbeitung authentischer ist: Beschleunigung, Bremsen und Kurvenfahrt.

Die Physikberechnungen für den Reifenschlag und die Interaktion mit der Trägheit des Fahrzeugs wurden aktualisiert. Außerdem wurde die Art und Weise, wie der Motor jedes Fahrzeugs sein Drehmoment abgibt, mit progressiveren Schritten in Abhängigkeit von Gang und Gaspedal verfeinert.

Oberflächen auf der Strecke wie Kerbs und Bodenwellen werden dank der Verbesserungen am Unterboden jedes Fahrzeugs deutlich ausgeprägter sein, was für ein realistischeres Erlebnis sorgt.

Dank des Feedbacks von echten F1-Teams und Fahrern wie Anthony Davidson werden Spieler ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen dem mechanischen Grip der Reifen und dem aerodynamischen Grip der Autos feststellen.

All diese Änderungen führen dazu, dass F1 23 das authentischste F1-Fahrerlebnis überhaupt bietet.

Einführung von Precision Drive

Während das überarbeitete Fahrverhalten und die Änderungen an der Physik bei der Verwendung eines Force-Feedback-Lenkrads sofort auffallen, werden Spieler mit einem Pad auch einige radikale Verbesserungen erkennen.

In F1 23 wird erstmals die Precision Drive-Controller-Technologie eingesetzt, die Spielenden, die mit dem Pad spielen, ein völlig überarbeitetes Spielerlebnis bietet.

Sie werden sofort ein direkteres Gefühl für eine größere Genauigkeit bei jeder Lenkeingabe bemerken, was sich in allen Situationen bemerkbar macht, von der Vollbremsung in Haarnadelkurven bis zu kleineren Korrekturen in weitläufigen Kurven.

Ganz gleich, ob der Fahrstil eher sanft und flüssig oder eher aggressiv ist, man wird sich auf jeder Strecke und bei den entscheidenden Rad-an-Rad-Kämpfen viel sicherer fühlen.

Eine neue Renndistanz

Während einige Spieler volle Rennlängen in Angriff nehmen wollen, die denen im Sport entsprechen, bevorzugen andere vielleicht kürzere Optionen für weniger zeitintensive Spiel-Sessions.

Genau dafür bietet die neue Renndistanz von 35 % – die es bisher nur in F1 Esports gab – die perfekte Balance zwischen den kurzen und langen Rennoptionen, wobei die gleichen Regeln wie bei den vollen Rennen eingehalten werden, wie z. B. die Boxenstopp-Regel.

Diese neue Renndistanz bietet noch mehr Abwechslung, wenn es darum geht, Rennwochenenden in F1 23 nachzuspielen.

Rückkehr der roten Flaggen

Rote Flaggen werden in F1-Rennen immer beliebter und zwingen die Teams dazu, ihre bisherigen Strategien zu überdenken, um sich auf den Neustart des Rennens vorzubereiten.

Mit F1 23 kehren die roten Flaggen nach neun Jahren in die Serie zurück und sorgen für noch mehr Dramatik, da Pläne auf dem Weg zurück an die Boxen überdacht werden müssen.

Eine rote Flagge kann entweder durch Rennzwischenfälle ausgelöst werden, die von anderen Fahrern im Mehrspielermodus oder von der KI im Offline-Modus verursacht werden, oder bei extrem nassen Wetterbedingungen.

Wie im echten Sport können Rennstrategien angepasst, neue Reifen aufgezogen und einige Schäden an Ihrem Auto repariert werden, bevor das Rennen wieder aufgenommen wird. Außerdem ist die Empfindlichkeit der roten Flaggen im Menü nach Belieben einstellbar.

Las Vegas und Lusail

Wie bereits bei der Enthüllung von F1 23 erwähnt, werden zum Start zwei brandneue Rennstrecken ihr Debüt geben – der Las Vegas Street Circuit in Nevada, USA und der Losail International Circuit in Doha, Katar.

Der Las Vegas Street Circuit wurde von Grund auf neu aufgebaut und mithilfe von Tausenden von Referenzfotos und umfangreichen Photogrammetriedaten erstellt, um ein authentisches Erlebnis zu bieten, noch bevor die Strecke in der realen Welt gefahren wird.

Für den Losail International Circuit wurde das offizielle computergestützte Design der FOM mit Luftbildern des ArcGIS World Atlas, Höhendaten und Photogrammetriedaten der Strecke kombiniert, um eine möglichst genaue Darstellung der Strecke zu erstellen.

Zur Erinnerung: Der Circuit Paul Ricard (Frankreich), der Shanghai International Circuit (China) und der Algarve International Circuit (Portugal) – besser bekannt als Portimão – werden alle bei der Veröffentlichung von F1 23 als Legacy-Strecken für verschiedene Spielmodi enthalten sein.

Und mehr

Braking Point 2, F1 World, ein verbesserter Mehrspielermodus sowie die Rückkehr von Karriere und My Team bilden ein spannendes Paket. In den kommenden Wochen werden weitere Details dazu bekannt geben.

Jetzt vorbestellen

Die exklusive digitale F1 23 Champions Edition – mit dem zweifachen amtierenden Weltmeister Max Verstappen auf dem Cover – kann ab sofort vorbestellt werden und enthält die folgenden Inhalte:

Zeitlich begrenztes Las Vegas Content Pack

Max Verstappen Rennbekleidung Pack

Braking Point 2 Icons und Vanity Item Pack

Dual Entitlement

Vier neue My Team-Symbole

XP-Boost

F1 World Bumper Pack

18.000 PitCoins

3-Tage-Vorabzugang ab 13. Juni 2023

Für Vorbesteller enthält die physische und digitale Standard Edition von F1 23 mit EA SPORTS-Botschafter Charles Leclerc an der Seite von Lewis Hamilton und Lando Norris:

F1 World Starter Pack

5.000 PitCoins