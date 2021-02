Embracer Group: 70 Veröffentlichungen bis April 2022 geplant

Durch zahlreiche Aquisitionen hat es die Embracer Group geschafft in kurzer Zeit zu einem der Big-Player der Videospielbranche aufzusteigen. Das soll sich in naher Zukunft auch in der Anzahl der veröffentlichten Titel des schwedischen Unternehmens widerspiegeln.

In der kürzlich abgehaltenen vierteljährlichen Finanzbesprechung der Embracer Group sagte CEO Lars Wingefors dazu, dass unter Berücksichtigung aller Entwickler, die derzeit unter dem Dach des Unternehmens stehen, im kommenden Geschäftsjahr (bis April 2022) insgesamt über 70 Premium-Entwicklungsprojekte abgeschlossen sein werden – Projekte der erst kürzlich erworbenen Entwicklerstudios Gearbox und Aspyr nicht mit eingeschlossen.

Zudem plane man Wingefors zufolge, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mehr Spiele als üblich zu veröffentlichen: