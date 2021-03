Enlisted: Interview zum Next-Gen-Kriegsschauplatz

Wir von Xboxdynasty hatten die Möglichkeit mit den Entwicklern von Enlisted ein Interview zu führen. Dabei haben wir zahlreiche Fragen gestellt und zahlreiche Antworten von Sergey Kolganov, dem Lead Game Designer von des Spiels erhalten.

Bitte stellen Sie sich, Ihr Spiel und Ihr Studio vor und erzählen Sie uns, woran Sie bei Enlisted arbeiten.

Mein Name ist Sergey Kolganov und ich bin der Lead Game Designer von Enlisted. Es ist ein massiver militärischer Online-Shooter mit Infanterietrupps, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen, die in den berühmtesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs kämpfen. Unser Studio hat seinen Sitz in Riga, Lettland, und arbeitet parallel an zwei Spielen, das zweite heißt CRSED: F.O.A.D., es ist ein brutaler Online-Shooter in einem urbanen Fantasy-Setting.

Wie viele Leute arbeiten im Moment an dem Spiel?

Das Enlisted-Team ist recht klein, wir haben nur etwa 20 Leute.

Hat Corona den Prozess eingeschränkt?

Nein, nicht wirklich. Wir haben sehr früh, Anfang März letzten Jahres, auf Heimarbeit umgestellt und arbeiten immer noch von zu Hause aus. Unser Arbeitsablauf war immer so organisiert, dass unsere Teammitglieder ihre Arbeit im Grunde von jedem Ort der Erde mit guter Internetverbindung erledigen konnten.

Ihr seid mit Enlisted bereits im Xbox Game Preview Programm gestartet. Wie ist das Feedback der Xbox-Spieler im Moment? Und wie ist der Support von Microsoft?

Da das Spiel immer noch nur als Closed Beta verfügbar ist, erhalten wir eine Menge Feedback bezüglich der Balance, Animationen, Missionen und wir nutzen es, um das Spiel zu polieren, bevor wir in die Open Beta gehen. Das Gute daran ist, dass die meisten Spieler die Kernidee hinter Enlisted verstehen. Ich meine, sie mögen das Gefühl einer echten WW2-Schlacht, die wir nachzustellen versuchen, und sie mögen die einzigartige Massivität unserer Schlachten, mit vielen Soldaten, die jede Minute schießen und sterben. Die KI der Soldatenbegleiter ist allerdings manchmal nicht gut, aber wir verbessern diesen Teil.

Microsoft macht einen exzellenten Job, wenn es darum geht, das Spiel den Spielern zur Verfügung zu stellen und die Spieler über diesen neuen Titel zu informieren. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeiten, die das Game Preview-Programm bietet.

Was sind eure Optimierungspläne für Enlisted mit der Xbox Series X und Series S? Gibt es schon Details zur Auflösung und Framerate für Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S und Series X?

Wir haben immer auf [email protected] für Xbox Series X und [email protected] für Xbox Series S abgezielt und Enlisted läuft stabil in dieser Auflösung. Leider ist das Spiel zu komplex, um auf der Xbox One zu laufen, daher ist es nur auf der neuesten Generation der Xbox verfügbar.

Wird es auch einen Performance-Modus mit 1440p & 120 FPS oder etwas Ähnliches geben?

Wir haben solche Pläne derzeit nicht, aber wir könnten sie in der Zukunft in Betracht ziehen.

FOV-Slider geplant? Konsolen-Spieler lieben solche Dinge auch!



Tatsächlich ist er bereits im Spiel vorhanden.

Was ist mit Maus- & Tastatur-Support auf der Xbox?

Es ist theoretisch möglich, wir ziehen es in Betracht, aber es ist noch nicht Teil unserer Pläne.

Gibt es Pläne für Cross-Play und private Lobbys?

Das Spiel nutzt Cross-Play während der Closed-Beta-Phase, aber wir haben noch nicht entschieden, ob dies eine dauerhafte Entscheidung sein wird. Letztendlich hängt das vom Feedback der Spieler ab.

Viele Spiele nutzen Battle Passes und mehr, um im Spiel zu grinden, was denkst du darüber – wäre so etwas für das Spiel?

Im Moment gibt es keinen Battle Pass, aber die Spieler schalten neue Waffen, Squads und Ausrüstungsgegenstände frei, indem sie das Spiel spielen und manche mögen das als „Grinding“ bezeichnen, aber die meisten Spieler werden es, nun ja, „spielen“ nennen. Wir denken, dass es für das Spielerlebnis essenziell ist, ein Fortschrittssystem wie dieses zu implementieren, da es wichtig ist, die Spieler für ihre Aktionen im Kampf zu belohnen und nach und nach neue Inhalte einzuführen, um sicherzustellen, dass sie immer etwas Neues zum Spielen haben und gleichzeitig nicht mit der Menge an Features, die sie lernen und meistern können, überfordert sind.

Die genaue Struktur dieses Fortschrittssystems ist natürlich etwas, das wir nach den Ergebnissen des Tests noch optimieren und ändern werden, um sicherzustellen, dass es reibungslos funktioniert. Aber das Wichtigste ist, dass wir eine Menge cooler Inhalte zum Freischalten haben und wir planen, in Zukunft noch mehr hinzuzufügen.

Ist es möglich, den Spielern HOTAS-Controller-Support für die Fahr- und Flugzeuge im Spiel zu geben?

Wir arbeiten bereits an HOTAS-Support. Es gibt noch kein genaues Datum dafür, aber es wird im Spiel sein.

Werden wir neue Fraktionen sehen?

Enlisted ist in die Kampagnen unterteilt und jede Kampagne hat zwei gegnerische Fraktionen. Wir planen also nicht, neue Fraktionen zu den bestehenden Kampagnen hinzuzufügen (und ehrlich gesagt würde das der historischen Genauigkeit widersprechen), aber wir werden definitiv neue Kampagnen mit neuen Fraktionen bringen. Auf diese Weise wird Enlisted wachsen.

Was ist mit der Normandie? Und Berlin?

Die Normandie wurde gerade erst veröffentlicht (siehe Ankündigung), Berlin wird als Nächstes kommen und es sind bereits weitere Kampagnen in Entwicklung.

Wie lang wird die Kampagne sein und wie viele Levels sind geplant?

Derzeit gibt es 18 Level für jedes Land und wir denken, dass ein durchschnittlicher Spieler etwa 100 Stunden brauchen wird, um alles in der Kampagne freizuschalten. Es ist auch erwähnenswert, dass wir planen, noch mehr Inhalte in den zukünftigen Updates zu bringen.

Habt ihr ein Release-Fenster für die Xbox?

Wir haben eine interne Absprache darüber, aber wir haben nicht vor, das Release-Datum öffentlich bekannt zu geben, da es sich noch ein wenig in die eine oder andere Richtung verschieben kann. Grundsätzlich werden wir warten, bis der Test abgeschlossen ist und wir das Gefühl haben, dass das Spiel bereit ist, in die Open Beta und darüber hinauszugehen.

Sind bereits Pläne für DLCs nach dem Launch in Arbeit? Langfristiger Support garantiert?

Enlisted ist als Live-Ops-Online-Actionspiel geplant, das sich über Jahre hinweg weiterentwickeln und regelmäßig neue Inhalte erhalten wird. Du kannst einen Blick auf unseren Cousin-Titel War Thunder werfen, der einen sehr langen Weg von der ursprünglichen Veröffentlichung zurückgelegt hat, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wovon ich spreche.

Microsoft wirbt mit Nachdruck für das Xbox Game Pass-Modell. Was hältst du von Xbox Game Pass und wird es eine Option für Enlisted sein?

Es ist ein sehr gutes Modell, aber es gibt andere praktikable Optionen, daher können wir weder bestätigen noch dementieren, zum Game Pass zu gehen.

Was ist Ihr Lieblings-Xbox-Franchise?

Ich mag Shooter-Spiele und Halo ist definitiv eines meiner Lieblings-Franchises.

Vermissen Sie die E3?

Die E3-Tage waren immer ein ganz besonderer Teil des Jahres, auch für diejenigen, die die Messe nicht wirklich besuchen. Auch wenn es für einen Online-Titel wie Enlisted kein wesentlicher Teil der Marketing-Kampagne für das Spiel ist, ist die E3 für Gamer wie mich trotzdem sehr wichtig. Es war auch sehr gut für die Moral der Spieleentwickler, die ihre Arbeit auf einer solchen Messe präsentierten und echtes Feedback von echten Leuten auf dem Messeparkett bekamen. Ich hoffe also, dass die klassische E3 im nächsten Jahr zurückkehren wird.

Irgendwelche letzten Worte an unsere Leser auf Xboxdynasty.de?

Das letzte Jahr war eine ziemliche Herausforderung für die Menschen auf der ganzen Welt, daher hoffe ich, dass unser Spiel und andere Spiele dazu beitragen, dass man Spaß hat und glücklich ist, egal was passiert.

Vielen Dank für deine Zeit und das Interview.