Fable 4: Entwicklung verläuft angeblich gut

Die Rennspiel-Experten bei Playground Games entwickeln neben den Forza Horizon-Spielen bekanntlich auch einen neuen Teil der kultigen Rollenspielreihe Fable.

Hinter den Kulissen soll dem Team zuletzt die ForzaTech-Engine einige Probleme bereitet haben, da sie für Renn- und nicht für Rollenspiele entwickelt wurde.

Außerdem soll es bei Fable 4 Scoping geben. Es bezeichnet einen in der Branche üblichen Prozess, bei dem ein Entwickler sich eine Grenze setzen muss, da man ansonsten immer mehr und mehr Features in ein Spiel einbaut. Das kann den Zeitplan beeinflussen und schließlich zur Verschiebung führen, wie auch Senior Producer Amie Loake als Reaktion bereits anmerkte.

Im aktuellen XboxTwo-Podcast griff Jez Corden von Windows Central das Thema auf. Er sagte, die Arbeiten am neuen Fable würden gut laufen.

Wie er weiterhin erzählte, sei er kürzlich bei einer Gameplay-Preview gewesen. Dort sprach der Entwickler von exakt dem gleichen Problem. Nämlich das sich das Spiel immer weiter verzögert, weil man nicht aufhören kann immer neue Features einzubauen. Das Scoping-Problem würde man auch als „Feature Creep“ bezeichnen.

Corden erzählte weiter: „Es kann zu sich überschneidenden, kaskadierenden Problemen führen, und man kommt in eine Situation, in der sich das Spiel um eine Million Jahre gegenüber dem verzögert, was man ursprünglich geplant hatte. Scoping ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Es bedeutet nur, dass das Spiel fokussierter sein wird und man sich überlegen muss, ob jedes Spiel jedes einzelne Feature braucht. Braucht Fable ein Wohnsystem für Spieler, braucht es die Fähigkeit zu fliegen, braucht es dies, braucht es das?“

„Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass die Leute durch die Idee eines Spiels mit reduziertem Umfang beunruhigt sein sollten. Denn es ist nicht unbedingt gut, wenn man jedes einzelne Feature und das ganze Spülbecken in seinem Spiel hat. Aber ja, manchmal ist weniger mehr, du wirst schon sehen. Außerdem weiß man ja nicht einmal, wie groß der ursprüngliche Umfang war und was man entfernt hat. Es ist schon komisch, denn viele Leute… viele der Entwickler, die [Loake] geantwortet haben, meinten: „Ja, das ist ein normaler Teil der Spieleentwicklung. Passiert ständig.’“