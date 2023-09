Fable 4: Jobangebot deutet Lokalisierung an

Autor:, in / Fable 4

Das Studio Playground Games sucht in einer Stellenanzeige auf Gamesjob.co nach einem erfahrenen Lokalisierungsmanager. Schaut man sich die Anzeige genau an, springt einem ein Wort direkt ins Auge: Fable!

Anscheinend laufen die ersten Arbeiten an der Lokalisierung des Spiels an, welche in Zukunft dann durch diesen Posten koordiniert werden.

In der Stellenanzeige heißt es: „Als First-Party-Xbox-Spielestudio sind wir leidenschaftlich daran interessiert, genredefinierende Spiele zu entwickeln, die zugänglich, schön und vor allem unterhaltsam sind. Wir freuen uns, das beliebte Fable-Franchise neu zu starten und erweitern unser vielfältiges Team, um einen neuen Klassiker im Action-RPG-Genre zu schaffen.“ „Seien Sie der Hauptansprechpartner für alle Lokalisierungsanfragen für Fable.“

Die Stelle wird für eine Postion in Leamington Spa, Warwickshire, Vereinigtes Königreich ausgeschrieben, was einen komfortablen und luxuriösen Job ermöglichen sollte.

Ein Veröffentlichungsdatum für Fable 4 gibt es bislang nicht, als kleines Trostpflaster reicht aber hoffentlich aus, dass Fable 4 direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass landen wird.