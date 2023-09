Mortal Kombat 1: Blutiges Kampfspiel im Early Access

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games gibt bekannt, dass Mortal Kombat 1 ab sofort im Early Access spielbar ist, als Teil der Premium-Edition für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Die Mortal Kombat 1 Standard-Edition wird weltweit am 19. September 2023 veröffentlicht.

Der Mortal Kombat 1 – Official Launch Trailer kann hier noch einmal angesehen werden:

Mortal Kombat 1 wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt und stellt ein ganz neues Mortal Kombat-Universum vor, erschaffen vom Feuergott Liu Kang mit einer neuen Story und legendären Helden und Bösewichten, die in einem ganz anderen Licht als zuvor gezeigt werden.

NetherRealms Story-Modus kehrt mit einer fesselnden, filmreifen Geschichte zurück, die unerwartete Wendungen klassischer Rivalitäten und originelle Hintergrundgeschichten für viele Kämpfer bietet.

Im neuen, auf Fortschritt basierenden Einzelspielermodus von Mortal Kombat 1 können Spielerinnen und Spieler die verschiedenen Reiche durchqueren, Charakter-Builds ausprobieren und zahlreiche Herausforderungen abschließen, um eine Vielzahl von Belohnungen zu verdienen. Das Ganze basiert auf einem themenorientierten, sechswöchigen Zeitplan.

Das neue Kameo-Kämpfer-System in Mortal Kombat 1 bietet mehrere Support-Charaktere, die während der Kämpfe helfen können. Die Kameo-Kämpfer aus einer über 30 Jahre langen Mortal Kombat-Geschichte verfügen über eine Vielzahl an offensiven und unterstützenden Techniken, Wurfattacken, Abwehrmanövern, verheerenden Todesstößen und brutalen Fatalities.

In Mortal Kombat 1 wählen Spielerinnen und Spieler zwischen vielen Kämpfern, die alle mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet sind, einschließlich Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel, Reiko, Shang Tsung und die Vampirheldin Nitra, die von Megan Fox gespielt wird.

Die Mortal Kombat 1 Premium-Edition ist ab sofort physisch und digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 99,99 Euro (UVP) sowie für Nintendo Switch (nur digital) und PC (Steam and Epic Games Store) für 94,99 Euro (UVP) erhältlich und beinhaltet Early Access zusammen mit dem nach der Veröffentlichung verfügbaren Kombat-Pack (DLC) und 1.250 Drachenkristalle (Spielwährung). Das Kombat-Pack enthält einen Johnny Cage-Charakter-Skin mit dem Aussehen des berühmten Schauspielers und Kampfsportlers Jean-Claude Van Damme (jetzt verfügbar) und Early Access zu den spielbaren Fightern Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Omni-Man, and Homelander (verfügbar nach der Veröffentlichung), und Kameo Fighter Ferra, Johnny Cage, Khameleon, Mavado, and Tremor (verfügbar nach der Veröffentlichung).

Die Mortal Kombat 1 Standard-Edition (physisch und digital) ist für PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 74,99 Euro (UVP) sowie für Nintendo Switch und PC (Steam and Epic Games Store) für 69,99 Euro (UVP) erhältlich und ab dem 19.09.2023 spielbar. Jede Vorbestellung enthält Shang Tsung als zusätzlichen spielbaren Charakter.