Fable 4: Narrative Lead verlässt das Projekt

Zur E3 wurde endlich ein Trailer zu Fable 4 veröffentlicht, doch seitdem ist es erneut recht still um das Projekt geworden. Nun gab Anna Megill, ihres Zeichens Narrative Lead des Projekts, bekannt, dass sie im August ihre Aufgabe niederlegen wird.

„Ich habe einige wunderbare Jahre mit dem Schreiben in meinem Märchenhäuschen verbracht, aber die Zeit ist reif für neue Herausforderungen“, schrieb Anna Megill, um ihre Beweggründe zu erklären.

Bevor sie 2021 zu Playground Games zum Studio kam, hat Anna an Titeln wie Dishonored: Death of the Outsider, The Division 2 und Control mitgewirkt. Welche Auswirkungen der Verlust auf den Reboot der Fantasy-Reihe haben wird, ist derzeit nicht absehbar.

Fable 4 ist momentan für Xbox Series X/S und PC in Entwicklung.