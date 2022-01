Fable 4: Playground bekommt Unterstützung von Sea of Thieves

Das Fable-Entwicklerteam hat mit Toby Haynes den Sea of Thieves-, Blood and Truth-Künstler rekrutiert, wie er selbst via Twitter bekannt gegeben hat.

Bei Rare arbeitete Hynes an Sea of Thieves sowie an dem in Entwicklung befindlichen Everwild. Bevor er 2020 zu Rare wechselte, war Hynes mehrere Jahre lang bei SIE London Studio tätig, wo er an dem PSVR-Titel Blood and Truth gearbeitet hat. Nun ist er als Character Lead bei Fable 4 beschäftigt.