Fallout 4: Bethesda heuert Chefautorin der London-Mod an

Fallout London wurde im Juni mit einem unglaublich beeindruckenden Ankündigungstrailer in Triple-A-Qualität vorgestellt. Jetzt hat Bethesda hat die Chefautorin des Projekts eingestellt.

Die Ankündigung wurde auf dem Discord-Server von Fallout London veröffentlicht. Darin heißt es, dass Stephanie Zachariadis – bekannt unter ihrem Online-Namen Siren – das Projekt verlässt, um sich Bethesda anzuschließen. Der Projektleiter stellte klar, dass sich die Geschichte von Fallout London deshalb nicht ändert. Der Plot sei „konkret“ und es müssten nur noch die Dialoge fertiggestellt werden.

Special Announcement from the Project Lead over on our Discord: pic.twitter.com/s7MzJrvJyG — Fallout London (@FalloutLondon) August 21, 2021

Laut ihrer LinkedIn-Seite arbeitet sie jetzt als Associate Quest Designer bei Bethesda Game Studios. Für welches Spiel sie Quests entwirft, wurde nicht verraten, aber da Fallout 76 noch Erweiterungen erhält, könnte sie zu diesem Spiel gewechselt sein.

Was ihre Arbeit an Fallout London angeht, so soll es die Lücke zwischen den ersten beiden Spielen der Serie schließen. Fallout London spielt im Jahr 2237 und führt die Serie zum ersten Mal aus den Vereinigten Staaten heraus. Mit Fraktionen, die sich The Gentry, Tommies und Isle of Dogs Syndicate nennen, orientiert sich die Mod sehr stark an der britischen Kultur.

Die Mod wird in der Engine von Fallout 4 entwickelt, sonst wird es möglicherweise nicht viele Ähnlichkeiten geben. Da zwischen London und der Quelle des Forced Evolutionary Virus (FEV) ein Ozean liegt, werden keine Supermutanten, Deathclaws oder Zentauren zu sehen sein. Und die kultige Vault-Tec ist bekanntlich eine amerikanische Firma, also wohl auch keine Vault Boys.