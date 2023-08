Fallout 76: Fight for Freedom in Season 14

Autor:, in / Fallout 76

Beteiligt euch am Kampf um Freiheit in der 14. Season von Fallout 76 und sichert euch exklusive Gegenstände.

In der 14. Season „Fight for Freedom“ von Fallout 76 könnt ihr den amerikanischen Traum erleben und euch jede Menge neue Ausrüstung für eure Basis und euren Charakter im Stars and Stripes-Muster sichern.

Außerdem wurde ein neues großes Update veröffentlicht. Dieses bringt diverse Anpassungen und Neuerungen ins Spiel. So wurden mit Arms Keeper (Gewehre wiegen weniger) und Stable Tools (automatische Nahkampfwaffen halten länger) zwei neue Perks hinzugefügt. Auch wenn ihr Gedächtnis nicht mehr das Beste ist, unterstützt euch Grandma Junko als neue Begleiterin bei euren Abenteuern.

Der offizielle Trailer zur 14. Staffel und die offiziellen Patch Notes geben einen Überblick über die Neuerungen.

Übrigens: Für den Zeitraum vom 7. November bis zum 21. November wurde ein Geburtstagsevent für Fallout 76 angekündigt. Im Rahmen dieses Events könnt ihr an verschiedenen Feierlichkeiten teilnehmen und euch exklusive Gegenstände sichern.