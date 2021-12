Fallout 76: Kostenlose Season 7: Zorbos Rache startet nächste Woche

Autor:, in / Fallout 76

Am 8. Dezember startet Bethesda in Fallout 76 Season 7: Zorbos Rache. Die neue Saison wird wieder einen Pass in Form eines Spielbretts enthalten, der neue Belohnungen auf 100 Rängen verspricht.

Freut euch unter anderem auf einen Alien-Schießstand, Posen, Waffen, Rucksack-Skins sowie Xerxo und Katherine Swan als neue Verbündete. An einem Spielautomaten könnt ihr weiterhin eure Kronkorken verzocken, euch an einer Seifenblasenmaschine erfreuen oder neuen Hörspielen lauschen.

„In Saison 1 lieferten sich der wagemutige Captain Cosmos und der hinterhältige Dr. Zorbo bei „The Legendary Run“ einen Wettlauf zwischen den Sternen, den Dr. Zorbo letztlich verlor. Vor den Augen der Seinen gedemütigt grübelte der Doktor seither an einer Strategie, sein Erbe als „Herrscher des Universums“ zurückzuholen und seinen Erzfeind ein für alle Mal zu vernichten. In dieser Saison werdet ihr euch mit Zorbo zusammentun, um ein heimtückisches, intergalaktisches Team um euch zu sammeln, das anhand besonderer Fähigkeiten sorgfältig ausgewählt wird.“

Der folgende Trailer stellt euch die neue Season von Fallout 76 vor, während im Community Kalender wichtige Events und mehr der kommenden Monate eingetragen sind.

Noch mehr Details zum Start und alles im damit verbundenen „Nacht der Motte“-Update steckt, erfahrt ihr auf bethesda.net.