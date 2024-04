Fallout New Vegas: Spiel im Kanon mit der Serie versichert Howard

Autor:, in / Fallout New Vegas

Schneller als sich eine Mutation im Ödland ausbreiten kann, dauerte es nur, bis die meisten Fans die acht Folgen der Fallout-Serie bei Prime Video gebinged haben dürften.

Doch bevor ihr weiterlest, ist das hier die obligatorische Warnung vor Spoilern!

Für alle, die die erste Staffel beendet haben, stellten sich Fragen zu möglichen Ungereimtheiten, die mit Fallout: New Vegas zu tun haben und die Zeitlinie betreffen.

Mit 2296 spielt die Serie am letzten bekannten Punkt der Zeitlinie. Wie eine der Folgen enthüllte, wurde die Stadt Shady Sands aber 2277 dem Erdboden gleichgemacht. Den Fans fiel natürlich auf, dass Shady Sands in Fallout: New Vegas eine wichtige Rolle spielte. Da das Spiel aber 2281 spielt, scheint die Zeitlinie in der Serie nicht im Kanon mit New Vegas zu stehen.

Doch dem ist nicht so. Todd Howard von Bethesda Game Studios räumte gegenüber IGN die Bedenken aus. Demnach stehen alle bisherigen Fallout-Spiele, und damit auch New Vegas, im gleichen Kanon. Sie sind somit auch in der Serie existent.

Howard sagte: „Nur damit die Leute es hören, wir sind vorsichtig mit der Zeitlinie. Es könnte an einigen Stellen ein wenig Verwirrung geben, aber alles, was in den vorherigen Spielen passiert ist, einschließlich New Vegas, ist passiert. Wir sind da sehr vorsichtig.“

Auf die Ungereimtheit mit Shady Sands und der Zeitlinie, was die Zerstörung der Stadt angeht, sagte Howard: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir es dort enger fassen, aber die Bombe fällt kurz nach den Ereignissen von New Vegas. Das ist der Zeitpunkt, an dem Shady Sands explodiert.“

Der „Fall von Shady Sands“ in der Serie bezieht sich demnach eigentlich nicht direkt auf die Sprengung der Stadt, was Howard auch Nachfrage mit „Korrekt“ beantwortete.

Der „Aufseher“ der Fallout-Franchise musste aber zugeben, dass es bei den Daten ein wenig eng wird:

„Schau, wir sind knapp bei den Datumsangaben, wenn du es wirklich wissen willst. Aber was wichtig ist, ist, wann die Show stattfindet. Was passiert in der Zeit, in der die Serie spielt? Und das ist das Wichtigste für uns“, so Howard.