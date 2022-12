Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse: Video zum Jubiläum der Reihe

Die Producer finden zum 21. jährigen Jubiläum der Fatal Frame Serie Worte des Danks für die Fans.

Vor 21 Jahren, am 13. Dezember 2001, wurde der erste Teil der Fatal Frame Reihe in Japan veröffentlicht und setzte den Startpunkt einer ungewöhnlichen Horror-Reihe. Erstmals standen in einem Horrorspiel den Protagonisten keine Waffen zur Verfügung. Die Kamera Obskura kann den Geistern die Energie entziehen und sie so vernichten.

Während Teil eins bis drei unter dem Label „Project Zero“ den Weg nach Europa und in die USA fanden, blieb der vierte Teil, Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, den Japanern vorbehalten. Mit dem angekündigten Remake wird sich das ändern. 2023 könnt ihr den Titel passend zum 15. Jubiläum nachholen.

Producer Yutaka Fukaya bedankt sich bei den zahlreichen Fans aus Japan und Übersee für die jahrelange Unterstützung. Er gibt zusätzlich einen Hinweis, der bei Fans für Freude sorgen könnte.

Er sagte: „Wir denken nicht nur an diese Veröffentlichung, sondern auch an verschiedene Entwicklungen in der Zukunft.“

Auch Makoto Shibata, Director der ursprünglichen Reihe, findet Worte des Danks. Er betont, dass sowohl diejenigen, die Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse zum ersten Mal spielen, als auch jene, die bereits die Ursprungsfassung gespielt haben, ihren Spaß mit dem Remake haben werden.

Die Handlung spielt auf einer Insel im Süden von Honshū. 10 Jahre sind vergangen, seit fünf Mädchen nach einer Entführung von Detektiv Choushiro Kirishima gerettet wurden. Nachdem zwei dieser Mädchen unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen waren, kehren die übrigen drei auf die Insel zurück, um die Todesfälle aufzuklären und ihre verlorenen Erinnerungen zurückzufinden.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse erscheint am 23. März 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Der Release erfolgt digital, auf Retail-Versionen wird verzichtet.