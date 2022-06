Final Fantasy XVI: Erstes Gameplay im Dominance-Trailer, PS5-Release im Sommer 2023

Square Enix gibt bekannt, dass die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI für PlayStation 5 weltweit für Sommer 2023 geplant ist.

Zusammen mit dieser Ankündigung wurde der neuste Trailer „Dominance“ veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es Nachrichten des Producers und Main Directors, neue Details zu wichtigen Mitgliedern des Entwicklerteams, weitere Informationen zu den Charakteren und neue Screenshots der Welten.

Naoki Yoshida, Produzent von Final Fantasy XVI, sagte: „Der neuste Trailer gibt Spieler*innen ein Bild davon, was sie vom Gameplay erwarten können. Genau genommen, hochexplosive Kämpfe, in denen unser Protagonist Clive Rosfield den zahlreichen Esper (Beschwörungen) ein ganzes Arsenal an einzigartigen Attacken entgegensetzt. Ganz zu schweigen von den epischen Zusammenstößen der Espern untereinander, die euch unmittelbar in das Herz des Geschehens eintauchen lassen.“

Hiroshi Takai, Main Director von Final Fantasy XVI, sagte: „In unserem aktuellen Trailer stellen wir euch mehrere neue Esper vor und geben euch einen tiefen Einblick in das actiongeladene Kampfsystem und die Freiheiten, die es den Spieler*innen bietet. Was den Entwicklungsprozess angeht, kann ich verkünden, dass das Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist; nichtsdestotrotz haben wir mit Optimierung und Feinschliff bis zur Ziellinie noch einen Berg an Aufgaben zu meistern. Folgt uns weiterhin. Wir geben unser Bestes, euch bis zum nächsten Update nicht zu lange warten zu lassen!“

Yoshida fügte hinzu: „Das Team unter der Leitung von Hiroshi Takai ist in die letzte Phase der Entwicklung eingetreten und konzentriert sich auf das Polishing – während es weiter auf die Veröffentlichung zusteuert. Mit der Stärke der PlayStation 5 Konsole im Rücken möchten wir euch auf eine nahtlose, storygetriebene und rasante Fahrt mitnehmen, die selbst mit der aufregendsten Achterbahn mithalten kann. Also, alles anschnallen. Es dauert nicht mehr lange.“

Square Enix enthüllte auch Informationen zu wichtigen Teammitgliedern, darunter Veteranen, die an Titeln wie Final Fantasy XIV Online, Devil May Cry 5, The Lastz Remnant und weiteren gearbeitet haben. Unter den talentierten Teammitgliedern befinden sich:

Producer – Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road)

Main Director – Hiroshi Takai (FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT)

Creative Director & Original Screenplay – Kazutoyo Maehiro (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT)

Localization Director – Michael-Christopher Koji Fox (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus)

Art Director – Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS)

Combat Director – Ryota Suzuki (DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma, MARVEL VS. CAPCOM 2)

Character Design – Kazuya Takahashi (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X)

Composer – Masayoshi Soken (FINAL FANTASY XIV Online, Mario Hoops 3-on-3, Nanashi no Game-Reihe)

Wie es um die Exklusivität von Final Fantasy XVI steht, kann derzeit nur spekuliert werden. Im gezeigten Trailer auf dem Kanal von PlayStation wurden zumindest keine Angaben über eine zeitliche Exklusivität gemacht. Auch in einer Mitteilung von Square Enix war davon nichts zu lesen. All das muss nicht zwangsläufig eine dauerhafte Exklusivität bedeuten.