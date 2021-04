Fort Triumph: Rundenbasiertes Taktikspiel erscheint für Xbox-Konsolen

All in! Games kündigt an, dass Fort Triumph, das rundenbasierte Fantasy-Taktikspiel von CookieByte Entertainment, im dritten Quartal 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Durch die Abwärtskompatibilität wird das Spiel auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar sein.

Über Fort Triumph

Fort Triumph ist ein herausforderndes, aber unterhaltsames rundenbasiertes Taktikspiel im Fantasy-Stil. Es wurde als eine Mischung aus XCOM und Heroes of Might and Magic III beschrieben, wobei es einzigartige taktische Interaktionen mit der Umgebung bietet.

Erforscht die Welt, baut Städte, sammelt Artefakte, verbessert eure Helden und beeinflusst eure taktische Umgebung mithilfe der Physik, während ihr die originale Musik im Spiel genießt, die vom preisgekrönten Komponisten Marco Valerio Antonini geschaffen wurde.