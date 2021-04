Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Gameplay-Trailer gewährt tiefe Einblicke

Der Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Gameplay Overview-Trailer bietet einen ersten detaillierten Blick auf die strategische Action.

Werft einen ersten Blick auf die actiongeladenen, rundenbasierten Kämpfe im Gameplay Overview-Trailer zu Age of Sigmar: Storm Ground.

Entwickelt von Gasket Games und von Focus Home Interactive veröffentlicht, basiert das Spiel auf Games Workshops kultiger Fantasy-IP „Age of Sigmar“ – einem Dark-Fantasy-Universum, in dem unsterbliche Ritter auf himmlischen Sternschnuppen reiten, um den Tod in einer Vielzahl von Reichen auszurotten.

Drei Fraktionen liefern sich einen erbitterten Krieg in spektakulären und rasanten taktischen Schlachten

Wählt eine der drei Fraktionen von Storm Ground – die unerschütterlichen Stormcast Eternals, die gruseligen Nighthaunt und die fauligen Maggotkin – und führt eure hochgradig anpassbare Streitmacht in diesem dynamischen rundenbasierten Strategiespiel voller rasanter Kriegsführung.

Im Kampagnenmodus rüstet ihr eure Armee auf, indem ihr neue Helden, Einheiten, Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten, Waffen und mehr sammelt. Neue Einheiten ermöglichen es euch, eure Armee nach euren Vorstellungen aufzubauen. Wählt bei jeder neuen Schlacht aus, wen ihr einsetzen wollt und passt jede Facette ihrer Ausrüstung an euren Spielstil an.

Eine nicht-lineare, wiederholbare Solo-Kampagne und epische Multiplayer-Schlachten

Jede nicht-lineare, prozedural generierte Kampagne wird jedes Mal, wenn ihr sie beginnt, eine neue Erfahrung sein, was ein endlos wiederholbares Einzelspieler-Angebot bedeutet. Im Mehrspielermodus gewinnt ihr mit der Zeit eine Sammlung, indem ihr mehr und mehr Schlachten gegen andere Spieler online gewinnt und eure Armee verändert, wenn ihr mehr Belohnungen erhaltet.

Diese Schlachten sind intensive, taktische Kämpfe auf einer Vielzahl von Schlachtfeldern in den Reichen von Leben, Tod und Metall. Jedes Feld hat taktische Relevanz, von wertvollen Höhen bis hin zu Aethyr-Pools, die vor Energie strotzen, und uralten Truhen, die mit Geheimnissen und Belohnungen gefüllt sind. Nutzt die Stärken eurer Armee, um die Oberhand zu gewinnen, kämpft auf vorteilhaftem Terrain und in Situationen, in denen ihr den Sieg ergreifen könnt.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground wird am 27. Mai für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Ab heute könnt ihr das Spiel für alle unterstützten Plattformen vorbestellen. Im Microsoft Store ist das Spiel zurzeit noch bis zur Veröffentlichung für 33,99 € gelistet.