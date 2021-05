Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Crossplay-Unterstützung für Xbox, PlayStation, PC und Switch

Das von Gasket Games entwickelte rundenbasierte Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, wird direkt am Tag der Veröffentlichung volles Crossplay unterstützen. Das bedeutet ihr könnt mit euren Freunden zusammen spielen, egal auf welcher Plattform sie sich befinden: Xbox, PC via Steam, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Bei Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground handelt es sich um ein Dark-Fantasy-Universum mit unsterblichen Rittern die versuchen werden, alles und jeden auszurotten. Das Spiel besteht aus drei nicht linearen wiederspielbaren Singleplayer Kampagnen, sowie epischen Multiplayer-Schlachten.

Im Multiplayer könnt ihr entweder über das normale Matchmaking-System eure Gegner finden oder ihr ladet eure Freunde mit einem Crossplay-Code zum Match ein. Das ist dann von Bedeutung, wenn eure Freunde auf einer anderen Plattform spielen, als ihr selber.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground kommt am 27. Mai auf die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, und den PC. Vorbesteller bekommen das Spoils of War Weapon Pack, welches eine exklusive Waffe für jede der drei im Spiel beinhalteten Armeen enthält.