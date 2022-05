Fortnite: Obi-Wan Kenobi steht bald deutlich über der Konkurrenz

Autor:, in / Fortnite

Obi-Wan Kenobi steht bald auch in Fortnite deutlich über der Konkurrenz.

Bereits zum 4. Mai brachte Fortnite sein Lichtschwert sowie einen kurzen Hinweis seiner Präsenz auf die Insel. Jetzt ist es offiziell: Obi-Wan Kenobi kommt am Freitag, den 27. Mai um 02:00 Uhr in den Item-Shop.

Neben dem Obi-Wan Kenobi Outfit sind auch diese intergalaktischen Gegenstände im Item-Shop erhältlich:

Rücken-Accessoire „Wüstenausrüstung” (im Outfit enthalten): Die perfekte Grundlage für ein Leben in Isolation auf einem abgelegenen Wüstenplaneten.

(im Outfit enthalten): Die perfekte Grundlage für ein Leben in Isolation auf einem abgelegenen Wüstenplaneten. Spitzhacke „Obi-Wans Klinge” : Darauf ist immer Verlass.

: Darauf ist immer Verlass. Hängegleiter „Jedi-Abfangjäger” : Jetzt kann der Spaß anfangen.

: Jetzt kann der Spaß anfangen. Emote „Obi-Wans Nachricht”: Eine wichtige Botschaft

Diese Gegenstände sind separat oder im Obi-Wan-Kenobi-Paket erhältlich. Das Paket enthält zusätzlich den Ladebildschirm “Umzingelter Kenobi”.

Spielerinnen und Spieler haben zudem die Möglichkeit, am Sonntag, den 22. Mai, am Obi-Wan Kenobi Cup teilzunehmen – ein Turnier im Battle Royale-Duo-Format. Dadurch erhalten sie die Chance, das Obi-Wan Kenobi Outfit und das Rücken-Accessoire „Wüstenausrüstung” schon vorab zu verdienen. Natürlich werden in diesem Cup auch Lichtschwerter und E-11-Blastergewehre benutzt werden können.