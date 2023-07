Fortnite: Premiere zum Futurama-Crossover startet gleich

Bereits in der Vergangenheit haben verschiedene Marken aus dem Bereich der Popkultur ihren Weg in das Spiel Fortnite gefunden. Jetzt steht die nächste Partnerschaft an. In wenigen Minuten, genauer gesagt um 11:00 Uhr, wird eine Trailer-Premiere stattfinden, in der die Zusammenarbeit mit Futurama vorgestellt wird.

Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr mit neuen Skins für eure Items oder als Fry, Bender und andere Charaktere, in Fortnite-Matches starten könnt.

Futurama ist eine Science-Fiction-Zeichentrickserie, die 1999 ihre Premiere feierte. Nach jahrelanger Pause wurde diese Woche eine neue Folge beim Streamingdienst Disney+ veröffentlicht.

Die Premiere gibt es hier zu sehen: