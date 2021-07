Autor:, in / Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 wird das größte Aufgebot an Autos bieten – und das direkt zur Veröffentlichung!

Playground Games hat offiziell bekannt gegeben, dass Forza Horizon 5 mit dem größten Aufgebot an Autos veröffentlicht wird. Ihr erhaltet somit die größte Liste an Fahrzeugen, die es jemals in einem Forza Horizon-Spiel direkt zum Launch gegeben hat.

Wie lang die Liste am Ende tatsächlich wird bleibt abzuwarten.