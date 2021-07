Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Tsuzumi Mansion Trailer veröffentlicht

Zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Dämonen aus der Unterwelt sollten sich warm anziehen, denn der Anime-Hit aus Japan, Demon Slayer, kann ab sofort im Handel vorbestellt werden. Tanjiros Dämonenjagd beginnt am 15. Oktober 2021 auf der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie digital auf Steam.

Zudem wurde ein neuer Trailer von „Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles” vorgestellt. Im Video ist zu sehen, wie der „Tsuzumi Mansion Arc“ aus „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ im Spiel dargestellt wird. Man erlebt auch die Ankunft Inosuke Hashibiras und einen Vorgeschmack auf den Kampf zwischen Tanjiro und dem mächtigen Trommeldämon Kyogai.

Features:

Aufregende Arenakämpfe – Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online.

– Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online. Mitreisendes Drama – Nimm das Schwert Tanjiro Kamados in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Nimm das Schwert Tanjiro Kamados in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Original-Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles kann ab sofort im Handel vorbestellt werden. Der Titel erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam. Digitale Vorbestellungen sind ebenfalls fortan möglich.

Vorbestellung