Forza Horizon 5: Italdesign Zeruno neu in der Festival Spielliste

Die neue Forza Horizon 5 Festival Spielliste ist bereits am Donnerstag gestartet. In der winterlichen Trocken-Saison des Rennspiels können sich Fahrer jetzt für 22 Punkte den ebenso wunderschönen wie legendären Italdesign Zeruno 2018 erspielen, den es nur hier gibt und nicht im Forzathon-Shop erhältlich ist.

Today we're thankful for the Italdesign Zerouno, available now in the Festival Playlist!

22 Points and it's yours. pic.twitter.com/tacH5nNYOG

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 25, 2021