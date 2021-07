Forza Horizon 5: Next-Gen Raytracing-Audio verändert alles

Autor:, in / Forza Horizon 5

Wie wir bereits heute berichtet haben, hat Playground Games zahlreiche Details zu den Audio-Verbesserungen der Motorengeräusche und vieles mehr bekannt gegeben.

Doch die Informationen gehen noch einen Schritt weiter und so enthüllen die Entwickler, dass Next-Gen Raytracing-Audio mit 90FPS bei Forza Horizon 5 zum Einsatz kommen wird.

Jetzt fragen sich bestimmt einige, wie Audio den leuchten und glänzen kann, aber Raytracing bedeutet nicht, dass bei der Grafik einfach alles anfängt zu strahlen, sondern es bedeutet, dass Lichtquellen exakt von Objekten in der Umgebung „abprallen“ und auf die weitere Umgebung gespiegelt und weiter gestrahlt wird.

Gleiches gilt für Next-Gen Raytracing-Audio. Der Sound wird hierbei von den Fahrzeugen in die Welt „gestrahlt“ und von der Umgebung abprallen und mündet dann in bestimmten Situationen in neuen Soundeffekten.

Ein klassisches Beispiel ist hierbei die Fahrt durch einen Tunnel. Aber selbst eine wilde Fahrt durch ein Gebirge können die Motorensounds in Forza Horizon 5 beeinflussen. Ebenfalls verändert sich der Audioklang bei einem Überholmanöver oder einem Drift von Asphalt und über Sand. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt und Playground Games will genau hier ansetzen.

Des Weiteren haben die Entwickler von Forza Horizon 5 die unterschiedlichen Klänge für die jeweilige Perspektive eingefangen, was sich vor allem bei der Cockpit-Perspektive bemerkbar machen soll. So sollen Spieler bereits am Sound des Fahrzeugs und der Reifen erkennen können, ob man die Kurve gut genommen hat oder eben nicht.

Playground Games hat dazu bestätigt, dass der Sound auf der Xbox Series X/S noch einmal besser klingen wird, da hier ein deutlich besseres Kompressionsverfahren genutzt werden kann. Dieses „High Fidelity Audio“, also Audio mit höherer Wiedergabetreue, kommt im gesamten Audiospektrum zum Einsatz und nicht nur bei den Fahrzeuggeräuschen, sprich bei allen Audiospuren und der Musik.