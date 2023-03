Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Marvel’s Midnight Suns und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Marvel’s Midnight Suns und weitere Spiele sind an diesem Wochenende bei den Free Play Days kostenlos spielbar.

Egal, ob ihr nur eine Runde angeln wollt, euch mit anderen Superhelden gegen eine Schar von fiesen Schurken kümmern oder eine offene Spielwelt erkunden wollt: Die Free Play Days bieten euch all das.

An diesem Wochenende stehen Xbox-Spielern Bassmaster Fishing, Far Cry 5 und Marvel’s Midnight Suns in der Enhanced Edition zur Auswahl.

Alles was ihr zum Spielen benötigt, ist eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder Xbox Game Pass Ultimate.

Free Play Days KW12/2023